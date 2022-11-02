旭警察署神奈川県警旭署は２日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、横浜市旭区希望が丘、無職の男（７９）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午前１０時４０分ごろ、同区の区役所駐車場から左折しようとした際、左からベビーカーを押していた女性（２５）＝同区在住＝に接触し、女性とベビーカーに乗っていた娘（２）に軽傷を負わせた、としている。署によると、容疑を認めている。現場に駆け付けた署員が男の免許を