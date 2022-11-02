値上がりなどが家計を直撃する中、サブスクを利用してお得な生活を送っている人が増えています。どんなサブスクを利用してどれだけ節約できているのか取材しました。サブスクといえば動画や音楽などの配信を思い浮かべますが、最近はその種類も実にさまざま。20代「コスメと雑誌が2か月に1回一緒に届くサブスクをやってます」1600円ほどの料金を2か月に一度払うと、美容雑誌と化粧水やパックなどの商品やサンプル5000円分が届くサ