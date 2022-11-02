1日に発表された日本代表メンバーに含まれずヴィッセル神戸のFW大迫勇也は、11月1日に発表されたカタール・ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人に選出されなかった。大迫がかつてプレーしたドイツのメディアは、この発表に驚きを示している。1日の代表メンバー発表では、森保一監督が自ら26人の名前を読み上げたなか、さいごまで大迫の名前が呼ばれることはなかった。指揮官は「これまでの活動、今の選手の置かれ
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