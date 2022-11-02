頭を下げる韓国警察庁の尹熙根長官＝１日/Heo Ran/Reuters（ＣＮＮ）韓国・ソウルでハロウィーンイベントの最中に１５６人が亡くなった雑踏事故で、捜査当局は２日、ソウル各地の警察署の強制捜査を行った。ソウル警察庁によると、捜査員が警察署など８カ所を捜索し、内部報告書や市民からの緊急通報に関する書類を押収した。捜索を実施したのは韓国警察庁が前日に立ち上げた特別捜査班。捜索の対象には事故現場となった繁華街の梨