神奈川県警は２日、暴力団関係者で住居不定、無職の男（４４）を監禁容疑で逮捕した。捜査員が１０月２０日に相模原市南区で声をかけようとした際、廃業した宿泊施設に逃げ込み、そのまま行方がわからなくなった男とみられ、この日午前、県警本部に出頭し、「逃げるのに疲れた」と話しているという。 発表によると、男は７月２３日、横浜市中区の路