SEMAショーで『Nissan Z GT4』を一般公開 Nissan Z GT4 日産と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、アメリカ・ネバダ州ラスベガスで現地時間2022年11月1日より開催中の世界最大級の自動車用品見本市『SEMAショー』で、フェアレディZをベースとしたカスタマー向けのレースカー『Nissan Z GT4』を一般公開しました。 『Nissan Z GT4』は、2022年