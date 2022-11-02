２６年ぶりの日本一に輝いたオリックスは２日、球団公式サイトなどに「ＳＮＳ、インターネット等への書き込みに関するお願い」を掲載。ＳＮＳなどでの誹謗中傷に対する注意喚起を行った。球団は「シーズン中、ファンの皆様がＳＮＳ等を通じて発信されている温かいメッセージに、チーム、選手は大いに励まされ、たくさんの勇気や刺激を頂戴しています。心より感謝申し上げます。ただ一方で、心ない罵詈雑言や誹謗中傷の書き込みを球