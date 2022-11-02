『ローソン』新作スイーツ情報をお届け。ネーミングから思わずクスッとしてしまうような商品たちが今週も勢ぞろい！気になったらチェックしてみて♪【ローソン】新作スイーツ5選徳島産業シルクのような和三盆プリンエスプレッソラテ120g和三盆糖で仕上げた、シルクのようななめらかな口どけのエスプレッソラテ風味のプリン。《価格》198円(ローソン標準価格・税込)《カロリー》1個(120g)当り117kcalバターソース香るふわふわ