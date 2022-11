Naughty Dogは11月2日、『The Last of Us』を原点とするボードゲーム『The Last of Us: Escape the Dark』を発表した。あわせて、本作のクラウドファンディングキャンペーンがKickstarterにて11月8日より開始すると明かされた。We’re excited to announce The Last of Us: Escape the Dark, a new board game experience set within The Last of Us universe, created by our friends @Themeborne! The Kickstarter goes live