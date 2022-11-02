DeNA2年目の入江大生投手が2日、横浜市内で契約更改に臨み、2900万円増の年俸4500万円（金額は推定）でサイン。「非常に球団に評価して頂いて、本当に来年も頑張らないといけないという思いが強くなりました」と声を弾ませた。先発から救援に転身した今季は、昨季4試合から大幅増の57試合に登板。5勝1敗10ホールド、防御率3・00と飛躍を遂げた。一方で10月3日の今季最終戦ではヤクルト・村上宗隆内野手に、日本人最多本塁打