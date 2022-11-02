巨人は２日から宮崎での秋季キャンプをスタートさせ、来季のＶ奪回に向けて早朝から地獄絵図が繰り広げられた。夜が明けきらず、まだ周囲が薄暗い早朝に若手野手陣が室内練習場の木の花ドームに集結。午前６時５０分から一斉に野手１４人が１セット２００球以上のティーを打ち続け、およそ１時間で各選手が２０００スイング以上をこなした。大久保博元打撃チーフコーチ（５５）がアーリーワークとして導入した過酷なノルマに、