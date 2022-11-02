JR新宿駅（東京都新宿区）で10月28日深夜、線路に男性が立ち入り、埼京線などが一時運転を見合わせるトラブルがあり、この男性が警視庁本部に所属する40代巡査部長だったことが、捜査関係者への取材でわかった。巡査部長は痴漢を疑われて逃走を図ろうとしていたといい、その際に負傷して現在も入院しているという。同庁は巡査部長の回復を待ち、都迷惑防止条例違反（痴漢）容疑なども視野に事情を聴く方針。JR東日本などによ