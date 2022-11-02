現地時間11月１日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のグループステージ第６節、鎌田大地と長谷部誠が所属するアイントラハト・フランクルトは敵地でスポルティングと対戦。２−１の逆転勝利を収め、決勝トーナメント進出を決めた。鎌田はボランチで先発し、後半開始から２シャドーの一角にポジションを移してプレー。先制を許していた62分、敵DFとの競り合いでハンドを誘発しチームにPKをもたらすと、自らキッカースポッ