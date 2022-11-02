「マクドナルド」は、11月2日（水）から期間限定で、新潟県産コシヒカリ100％を使用した「ごはんバーガー」3種類を、全国の店舗で発売します。中でも注目は、2種類の新作「ごはんかるび」と「ごはんチキン こく旨醤油仕立て」。今回クランクイン！トレンドは、試食会に参加し、一足先にその味を体験してきました。“食べる手が止まらない”ほどのおいしさをレポートします。（取材・文・写真＝西門香央里）【写真】よだれ出そう