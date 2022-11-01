【AFP＝時事】米ヒップホップグループ「ミーゴス（Migos）」の一員であるラッパーのテイクオフ（Takeoff）さんが1日、テキサス州ヒューストン（Houston）のボウリング場で銃撃されて死亡した。28歳だった。エンタメ情報サイト（TMZ）が報じた。テイクオフさんは1日未明、メンバーのクエヴォ（Quavo）さんとゲームに興じていた。ヒューストン警察によると、現場で銃撃事件があり、1人が死亡したが、家族に通知されるまでは身元は