ケーブルカーで、標高770mの十国峠山頂へ一大温泉地として知られる神奈川県・箱根と、静岡県・函南町の中間に位置する十国峠（じゅっこくとうげ）。1956年にケーブルカーの運行が開始され、十国峠展望台がオープンして以降、富士山を望む名所として親しまれてきました。その素晴らしい眺望は国の登録記念物になっています。古くからの景勝地が2022年に「PANORAMA TERRACE 1059」としてリニューアルし、若者にも人気のスポットに。