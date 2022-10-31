»ö¼Â¸íÇ§È¯¸À¤Ë¤è¤ë¶à¿µ½èÊ¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»¶É¼Ò°÷¡¦¶ÌÀîÅ°»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡££²£°ÆüÊüÁ÷¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¡¢¸½¾ì¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÉüµ¢¡£¶ÌÀî»á¤Ï?¹ßÈÄÊóÆ»?¤ò·Ð¤Æ¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ìÄ«¼Ò°÷¤«¤é»¦Åþ¤·¤¿?¼­¤á¤Ê¤¤¤Ç¥á¡¼¥ë?¤À¤Ã¤¿¡£¶ÌÀî»á¤Ï£¹·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¡½¡½¡×¤Ç¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤Ç¤Î