こってりからあっさりまで！ 絶品ラーメンを満喫♪ 「東京ラーメン横丁」「東京ラーメン横丁」は、7店舗のラーメン店が集結するスポット。こってりした家系から、さっぱりとしたラーメンまで、豊かなジャンルの人気店が揃っています。甘口の生姜醤油スープがたまらない！「長岡食堂」「東京ラーメン横丁」の中で、女性に人気なのが「長岡食堂（ながおかしょくどう）」。ここでは、新潟で愛されるご当地の中華そばが提供されていま