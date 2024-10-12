Spot.1【神奈川】日本ワインを楽しめる横浜唯一のワイナリー／横濱ワイナリー2017年、山下公園のすぐ近くにオープンした「横濱ワイナリー」。横浜らしいブルーの看板が目印で、ビルの1階に入った、都市型ワイナリーです。規模としては、日本最小ですが、店舗の奥には大きなタンクが4つあり、横濱ワイナリーオリジナルブランド「ハマワイン」が醸造・販売されています。ワイナリーの醸造所に併設されたテイスティングバー「.blue（