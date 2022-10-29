ダウンタウンの浜田雅功（５９）が２９日、ＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜後３・０）に出演。指導者の道を渋る米大リーグや巨人で活躍した上原浩治氏（４７）に“喝”を入れた。２２日放送の大阪府寝屋川市ロケに引き続き上原氏がゲスト出演。移動のバスの中でトークをする中で浜田が「あなた、指導者的なものになるつもりはあるんですか？」と質問。上原氏は「今の生活が（米国と）行ったり来たりなんで、できないんですよね。ず