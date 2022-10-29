樋口久子三菱電機レディス第２日（２９日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６５０ヤード、パー７２）首位と２打差の４位から出た金田久美子（３３）＝スタンレー電気＝が５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算９アンダーで単独首位に立った。２位に３打差をつけ、２０１１年「フジサンケイレディスクラシック」以来１１年ぶりとなるツアー通算２勝目に王手をかけた。首位に並んで出た川崎春花（１９）＝村田製作所＝は３バーディー
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