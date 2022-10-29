スルガ銀行の社員が複数の客の預金口座から合計5700万円ほどを着服していたことがわかりました。 スルガ銀行によりますと預金を着服していたのは、小田原支店の社員で複数の客の口座から合計で約5700万円を着服し、遊興費として使っていたということです。 今回の被害についてスルガ銀行は全額を弁償すると説明、他にも着服がないか調べていて警察に被害届を提出する方針です。 スルガ銀行は関係者を厳正に処分するとしています