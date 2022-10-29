組織的背景を解明したい――。「餃子の王将」を展開する王将フードサービス社長射殺事件で、京都府警と福岡県警は府警本部で28日深夜、容疑者逮捕の記者会見を開いた。府警の捜査1課長らと肩を並べたのは、県警で暴力団犯罪の捜査を専門とする課のトップだった。逮捕された容疑者は、国内唯一の特定危険指定暴力団傘下組織の幹部。一般の刑事事件と暴力団捜査を専門とする異なる府県警の捜査幹部が異例のタッグで事件の全容解明