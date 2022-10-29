小田急電鉄の登戸駅で注意された駅員に暴行を加えてけがをさせたとして、男が逮捕されました。大澤成容疑者（28）は28日夜遅く、登戸駅のホームで駅員の男性の顔を殴るなどしてけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、大澤容疑者は酒に酔ってホームに座り込みつばを吐いていて、駅員が注意したところ殴りかかり、別の駅員らに取り押さえられました。大澤容疑者は容疑を否認しています。