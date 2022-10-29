愛知県豊橋市で28日、逆走した車がバスと衝突して18人が死傷した事故で、逮捕された女がブレーキを踏まずに交差点に進入したとみられることがわかりました。 豊橋市の無職・伴幸子容疑者(51)28日、豊橋市野黒町で一方通行を車で逆走し交差点に進入、人材派遣会社の送迎用のマイクロバスに衝突・横転させ、インドネシア国籍の男性（28)を死亡させた危険運転致死の疑いが持たれています。 その後の警察への取材で