2022年9月7日の情報番組『ノンストップ』を見ていたら『おうちで世界ごはん』という特集で料理研究家リュウジさんが登場！「サバピーマン詰め」なる料理を紹介していました。タネは挽き肉ではなく、サバ缶を使うところがポイントなのだとか。あまり魚を食べることがないので、これなら手軽に食べられそう！作り方もピーマンの肉詰めとほとんど変わりがないので、難しくなさそうだし。ということでさっそくトライ♪