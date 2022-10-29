2022年9月のiPhone14シリーズの発表以降も急激な円安が進行しており、AppleがiPhone14やiPhone14 Pro等の値上げに踏み切る可能性がありそうです。なお、過去には9月の新型iPhone発表後、為替レートの変動を受けて11月に値上げを実施した事例があります。AppleがiPhone14シリーズを値上げする可能性 Appleは10月19日、新型iPad ProやiPad（第10世代）の発表に合わせて現行モデルのiPad Air（第5世代）とiPad mini（第6世