A型の男性は……元カノ未練度95％A型の男性は、恋愛をするにも非常に慎重。だからこそ、一度恋をすると「この人以外にいない！」と、どんどん思いつめて自分を追い込んでいく傾向に。そのため、失恋の憂き目にあってしまうと、人生の最後とばかりに落ち込んでしまうようです。なかなか失恋からも立ち直れず、いつまでも未練がましく元カノを思うでしょう。時間の経過だけが、心を癒す一番の特効薬かもしれません。B型の男性は……