「ただ1文字」で話が突然、上手くなる「魔法の質問」とは？（写真：buritora／PIXTA）一部上場企業の社長・企業幹部、政治家など「トップエリートの話し方」を1000人以上変えてきた岡本純子氏。たった2時間の指導で「棒読み・棒立ち」を「会場を総立ちにさせるほどの堂々とした話し方」に変える劇的な改善ぶりと実績で「伝説の家庭教師」と呼ばれている。その岡本氏が、全メソッドを初公開し、15万部を超えるベストセラーとなった