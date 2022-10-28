【ワシントン時事】バイデン米大統領は２７日に公表した防衛政策の指針となる「国家防衛戦略」など三つの戦略文書で、公約に掲げた核軍縮の断念に追い込まれた。ロシアのプーチン大統領が核兵器の使用をちらつかせ、中国も核保有大国として台頭しつつある中、「核なき世界」の理念は大きく遠のいた。「当分の間、核兵器は他の軍事力では代替不可能な抑止効果をもたらす」。国防戦略と同時に公表された「核態勢の見直し（ＮＰＲ