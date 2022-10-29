かつて「コアなアニメファン」に愛されるアニメーション作家だった新海誠は、2016年8月公開の映画『君の名は。』の大ヒットにより一躍国民的有名人になった。【写真】この記事の写真を見る（6枚）2019年7月公開の『天気の子』も興行収入140億円を超える大ヒット。今や宮崎駿や細田守に並ぶアニメ作家と言っても過言ではない。11月11日（金）には、最新作『すずめの戸締り』の公開も控えている。ここでは、評論家であり世界中