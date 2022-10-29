確定申告は2〜3月にピークを迎える(写真:天空のジュピター/PIXTA)これから年末が近づくと、そろそろ確定申告の準備をするシーズンになる。毎年のことだが、たくさんの領収書を抱え、頭を悩ませるフリーランス（個人事業主）の人も多い。本業以外に時間を割くのは大変だ。ではプロである税理士に頼めばいくらかかるのか？ここでは、確定申告を税理士に頼む場合、報酬がいくらかかるか、気を付けるべき点は何か、頼まなくても