²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×(À¾Ã«¹°´ÆÆÄ)¤Î¡ÖÂçÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Ê¡»³¤¬Å·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ËÜºî¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï27.5²¯±ß(26Æü¤Þ¤Ç)¤òµ­Ï¿¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â200Ëü¿ÍÆ°°÷¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£​>>Ê¡»³²í¼£¤¬½µ´©»ï¤Ë¡È·Ù¹ð¡É