南米コロンビアのアマゾン川流域で突然爆発し、炎と黒煙を上げる建物。この建物を拠点とするグループの行為が現地の環境や生態系に深刻なダメージを与えていました。ジャングルに響き渡る爆発音。火柱とともにアマゾン川流域に立ち上る巨大な黒煙。コロンビア政府が犯罪組織の建物を爆破したのです。「金の違法採掘」や「麻薬」、犯罪集団が引き起こす森林破壊、環境汚染が今深刻な問題に。場所は南米コロンビア。ブラジル