2ちゃんねる創設者で実業家の西村博之（ひろゆき）氏（45）が28日、自身のツイッターを更新。厚生労働省が、国保保険料の年間の上限を、これまでの102万円から2万円引き上げ、104万円にする方針を固めたことについてコメントした。ひろゆき氏は「国保保険料、上限2万円引き上げへ。『労働者は、生かさず殺さず。』国民の約3割が年金の受給権者。そのうち、労働者が少数派になって多数決で搾取され続ける国になるのかな?」とツ