思わぬ「お得情報」がポロリ？スタジオジブリの宮崎吾郎監督が２８日、名古屋市内で「ジブリパークとジブリ展」（２９日〜１２月２５日、愛知県美術館）のトークイベントに登場。１１月１日にグランドオープンする「ジブリパーク」の意外な情報を口にした。パークの開幕を目前に控え、感想を聞かれた宮崎監督は「早く開いて欲しい」。ただし待ち遠しさというよりも「２期工事が佳境に入ってきている」からだという。「ジブリ