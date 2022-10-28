お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣（42）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（深夜0・30）に出演。懐事情についてぶっちゃけた。オンラインサロンでは日本一の約3万5000人の会員を誇り、タレントでありながらクラウドファンディングを先駆け、自身の絵本「えんとつ町のプペル」の大ヒット、ラオスでの学校設立や飛行機の購入など、さまざまなビジネスを成功させてきた。さまざまなビジネスに加え、YouTubeでも再生