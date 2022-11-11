絵文字や顔文字といえば、スマートフォンから利用するイメージがあるが、パソコンから入力したいときもある。Microsoft IMEでは、「かお」と入力して変換候補のリストから絵文字を選ぶこともできるのだが、結構まわりくどくてめんどうだ。もっとスピーディーに入力したいと思っている人も多いだろう。そこで、今回は絵文字や顔文字をパソコンから簡単に入力する方法をご紹介しよう。■ショートカットキーで入力パネルを呼び出せば