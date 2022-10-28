株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下：セブン‐イレブン）は、2022年のクリスマスシーズンに向け、「King ＆ Prince（キングアンドプリンス）」をイメージキャラクターとして起用した「King ＆ Prince クリスマスキャンペーン」を9月19日（月）の商品予約開始とともにスタートし、新TVCM「COME COME CHRISTMAS 7-Eleven × King ＆ Prince（ケーキ篇）」を10月28日（金）から全国で放映する。新TVCMはケーキやチキンを持った