お酒の席など、ふとしたはずみに飛び出す「男の自慢話」。「すごいなあ」と率直に感心してしまうものから、「えっ？」と耳を疑うレベルの武勇伝など、内容は多岐にわたると思いますが、「さすがに嘘でしょ」と失笑した経験のある女性は少なくないはずです。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性を対象に、「失笑した男の自慢話は？」というテーマで意見を募集してみました。ちょっと「？」な自慢話の数々をご紹介します。【