 Macworldが、次期iPhoneであるiPhone15シリーズの発表日と発売日および最上位モデルとしてラインナップされると噂のiPhone15 Ultraの販売価格と新機能に関する予想を伝えています。iPhone15シリーズの発表日と発売日を予想MacworldはiPhone XS以降のiPhoneの発売日情報をもとに、iPhone15シリーズは現地時間2023年9月12日（火）か13日（水）に発表され、9月15日（金）に予約受付を開始、9月22日（金）に発売されると予想して