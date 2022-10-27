75歳以上が入る後期高齢者医療で、厚生労働省が検討する高齢者の負担を引き上げる制度見直し案の概要がわかった。高所得者の保険料の年間上限額を現行の66万円から68万円以上に引き上げるほか、保険料で負担する総額も高齢者の人口増に応じて増やす仕組みを導入する。同省が近く、社会保障審議会（厚労相の諮問機関）で制度見直し案を示し、早ければ来年の通常国会での法改正をめざす。高齢者にかかる医療費は増加の一途で、こ