ÇÐÍ¥¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê£µ£¶¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖµÜ¾¾¤È»³²¼¡×¡Ê£±£±·î£±£¸Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬£²£¶Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹áÀîËÜ¿Í¤Ï£¸·î¤ÎÀ­²Ã³²ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤À¤¬¡¢º£ºî¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¸ø³«¡£ÃÅ¾å¤Ç¤Ï£³¿Í¤Î¹çÆ±´ÆÆÄ¤òÂåÉ½¤·¤Æº´Æ£²íÉ§»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬ÉÔ¾Í»ö¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¹ðÃÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã