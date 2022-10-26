NHKは、文化としてのゲームの魅力を深堀りするゲーム教養番組「ゲームゲノム」について、11月2日（水）の放送回でカプコンのサバイバルホラーゲーム『バイオハザード』を特集する。番組は総合テレビにて毎週水曜日の23時から放送中だ。（画像は恐怖の正体 〜バイオハザード〜 - ゲームゲノム - NHKより）（画像はbiohazardHD REMASTER ダウンロード版 | My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）より）「ゲームゲノム」