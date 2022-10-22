デッキ構築型カードゲームの金字塔「Slay the Spire（スレイザスパイア）」の魅力に迫ります（画像は任天堂公式サイトより）「テレビゲーム」は子どもがやるものと思われがちですが、書籍や映画ともまた違う独自のシリアスな、あるいはユニークな作品が多数あります。その魅力は奥深く、大人の趣味として楽しめるほどに成熟しているといっても過言ではありません。そこで、この連載では、ゲームの評論やコラムを10年以上書き続けて