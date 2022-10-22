サッカー元日本代表の本田圭佑が２２日、自身のツイッターを更新。２１日に逝去した元日本代表ＦＷ工藤壮人さん（享年３２）を追悼した。本田は「工藤。３２歳は無念すぎるよ。」と記しながら代表ユニホームを着て笑顔を見せる工藤さんの写真を載せ、代表活動でもチームメートとして一緒だった工藤さんを悼んだ。工藤さんは今月３日に医療機関を受診し、水頭症と診断を受けた。水頭症は、脳全体を保護する役割を持つ脳脊髄液