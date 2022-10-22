中国共産党ナンバー2で政権の要である李克強（リーコーチアン）首相（67）が党最高指導部から退くことが決まった。来春に完全引退する見通しだ。22日に閉幕した第20回党大会で新たに選出された中央委員に李氏の名前がなく、最高指導部に残る可能性がなくなった。習近平（シーチンピン）総書記（国家主席）が3期目続投を確実にする中での李氏の退任は、「習1強時代」を象徴する人事となる。李氏は河南省や遼寧省のトップを経て