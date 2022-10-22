■スピードスケート・第29回全日本距離別選手権 2日目（22日・長野県長野市）平昌五輪金メダリストの小平奈緒（36）が現役ラストレースとなる全日本距離別選手権、女子500ｍに出場し、37秒49で優勝。地元・長野のファンの前で有終の美を飾った。全12組の11組目で登場した小平は抜群のスタートを見せ、最初の100mを10秒44のトップのタイムで通過した。そして大きく両手を振って加速、37秒49でゴール。残り1組を残してトップのタイム