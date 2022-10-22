【モデルプレス＝2022/10/22】モデルの藤田ニコルが22日、自身の公式Twitterを更新。モデルの“みちょぱ”こと池田美優（23）とモデルで俳優の大倉士門（29）が結婚を発表したことを受け、祝福の言葉を送った。【写真】みちょぱ＆大倉士門、リンクコーデで密着！結婚報告ショットが素敵すぎる◆藤田ニコル“親友”みちょぱの結婚祝福みちょぱと大倉は「この度、私たち大倉士門と池田美優は本日2022年10月22日に結婚しました！」と