１０月２１日の夕方、国見町の国道で歩行者が大型トラックにはねられ死亡する事故があった。 事故があったのは国見町大木戸の国道４号下り。 １０月２１日の午後５時半ごろ、国道を横断していた歩行者が福島市方面から宮城県方面へと走っていた大型トラックにはねられた。 はねられた歩行者は全身を強く打ち、その場で死亡が確認された。 トラックを運転していた宮城県の５０代の男性にけがはなかった。 この事故の影響で、国